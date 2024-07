Hiniling ni Comelec Chairman George Garcia sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) na magsagawa ng imbestigasyon sa alegasyon na may minamantine itong bank account sa abroad.

Sinabi ni Garcia na nag-isyu siya ng Waiver of Bank Deposits at Affidavit of Denial upang pahintulutan ang financial intelli-gence unit na imbestigahan at buksan ang mga bank account na sinasabing pagmamay-ari niya.

“Given the potential implications of these allegations on the integrity and independence of the Commission on Elections and the electoral process, I urge the AMLC to prioritize this investigation,” giit ng Comelec chief sa kanyang liham sa AMLC na may petsang July 10, 2024.

Aniya, wala umano siyang visa kaya nakapagtatakang makapunta siya sa South Korea para magbukas ng bank account doon.

Noong Martes, sinabi ni SAGIP Party-list Rep. Rodante Marcoleta na isang Comelec official ang nakatanggap ng P120 milyon sa offshore account mula sa South Korean firm Miru Systems matapos nilang makuha ang kontrata sa automated election system sa 2025 midterm polls. (Prince Golez)