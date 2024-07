Darwin Laylo, Daniel Quizon magkasosyo sa top spot

NAGTALA ng magkahiwalay na panalo, Miyerkoles, sina Grandmaster Darwin Laylo at Grandmaster-elect Daniel Quizon upang magsalo sa tuktok matapos ang round 5 ng ‘2nd Gov. Henry S. Oaminal Open Chess Tournament’ rapid event na nilalaro pa rin sa AYA Hotel sa Misamis Occidental.

Nakalikom ng perfect five points sina Olympian Laylo at 19-year-old Quizon matapos nilang kalusin sina GM Rogelio “Joey” AntonioJr. at FM David Elorta ayon sa pagkakasunod.

“We hope to sustain our winning ways,” sabi ni Quizon, na kinakailangan mapataas ang live ELO rating 2460 tungo sa 2500 para makumpleto ang GM title status.

Nakatakda namang magharap sina Quizon at Laylo sa sixth round kaya tiyak na magandang laban ang masisilayan ng mga chess fan.

Ipinatutupad ang nine rounds Swiss System habang 15 minutes plus three seconds increment per move ang time format.

Magkasalo naman sa No. 3 sina International Masters Michael Concio, Jr. at Eric Labog na may tig-4.5 points.

Makakatapat ni Concio si Elorta habang makakalaban ni Labog si NM Jayson Salubre. (Elech Dawa)