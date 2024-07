Darren Espanto bagay na batang ama

Inuurot ng madlang netizens si Darren Espanto dahil sey nila, bagay raw itong maging batang ama!

Paano ba naman kasi sa ibinahaging picture ni Darren sa kanyang Instagram Story ay cute na cute siya habang karga ang anak nina Maja Salvador at Rambo Nuñez na si Baby Maria.

Caption nga ng singer, actor sa picture ay, “Tito Darren met Maria today!” na for sure ay pinusuan ng maraming netizen.

Hindi naman nakaligtas sa pang-uurot si Darren, ha! Kasi naman ay may mga nag-repost ng kanyang picture sa X na dating twitter at sinasabing cute raw tingnan na may hawak na baby si Darren at maging ama! Nakakaloka!

Pero halata naman sa mga ngiti ni Darren na enjoy siya sa company ni Baby Maria at mukhang magiliw rin siya sa mga babies!

Pero kalurky rin ang mga netizens dahil ‘yung tipong nagkarga ka lang naman ng baby gusto ka na agad gawing daddy!

‘Yun na! (Carl Balasa)