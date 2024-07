Isiniwalat ni Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) chairman Alejandro Tengco na si dating Presidential spokesperson Harry Roque ang “legal head” at nagtangkang mag-lobby para sa Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) hub sa Porac, Pampanga na dalawang beses na sinalakay ng mga awtoridad dahil sa human trafficking, torture at iba pang scam.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Tengco na nagtungo sa kanyang tanggapan si Roque noong Hulyo 26, 2023 para humingi ng tulong tungkol sa mga utang na buwis ng Lucky South 99 sa Pagcor.

Sabi ni Tengco, kasama ni Roque ang kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Lee Ong, upang ayusin ang arrears nila sa Pagcor na nagkakahalaga ng $500,000 [P29.3 milyon]. Ang pambayad diumano ay ipinagkatiwala niya [Ong] kay dating Technology and Resource Center director general Dennis Cunanan subalit hindi naman ibinayad ng huli.

Kasama rin sa pulong si Pagcor Assistant Vice President for Offshore Gaming License Department Jessa Mariz Fernandez.

“Sa kanya [Roque] pong pagpapakilala sa amin, sinabi niya na may problemang kinakaharap si Cassandra Lee Ong at ito ay tungkol sa kanyang pagbabayad ng kanyang mga billing ng kompanyang kinakatawan niya sa Pagcor,” sabi ni Tengco sa komite.

“Sabi niya, siya ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na si Dennis Cunanan. ‘Yun daw na anim na buwan na dapat ibayad nilang buwis sa Pagcor, binibigay nya kay Cunanan para ibayad sa Pagcor,” ani Tengco.

Maliban sa buwanan na dapat bayaran sa Pagcor, sinabi din umano ni Ong na sinisingil pa raw siya ng fee, fines at penalties ni Cunanan.

Matapos ang pulong, anim na beses umanong tinawagan ni Roque si Fernandez upang mag-follow up sa application ng lisensiya ng Lucky South 99. Sinabi ni Tengco na binasura ng Pagcor ang application noong Mayo 14, 2024 dahil sa kakulangan ng dokumento.

Mariin namang itinanggi ni Roque na siya ang kumakatawan sa ilegal POGO na sinalakay ng mga awtoridad.

“As clearly stated by Pagcor Chairman Alejandro Tengco in today’s Senate hearing, I requested a rescheduling of arrears pay-ment of a lessee and principal of my client Whirlwind Corporation. My client is a service provider to Lucky South, then a holder of a valid license from Pagcor,” paliwanag ni Roque.

Kinontra rin nito ang sinabi ni Sen. Risa Hontiveros na nagsinungaling umano siya sa media, kasabay ng paghahamon na maglabas ng ebidensiya ang senadora na siya ang abogado ng Lucky South 99.

“If her only basis is the organizational chart naming me as legal counsel of Lucky South 99, then I challenge her to prove that I had a direct hand in preparing the said document. No such evidence exists,” diin ni Roque. (Dindo Matining)