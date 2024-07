BINI Aiah hindi raw ‘nag-iinarte’ sa privacy issue

Trending ngayon ang interview ni Melai Cantiveros kay BINI Aiah sa second episode ng kanyang online talk show na ‘Kuan On One’.

Kahit isang araw pa lang ito nailabas sa YouTube ay mayroon na agad mahigit 700,000 views.

Very inspiring kasi ang nasabing episode kung saan shinare nga ni BINI Aiah, na isa sa mga Bisaya na miyembro ng Nation’s Girl Group, ang kanyang journey bago maging isang P-pop idol.

Kuwento niya, unang beses niyang sinubukan na pumasok sa showbiz ay namg nag-audition siya sa ‘Pinoy Big Brother’, pero hindi siya nakapasa.

“I thought maybe it wasn’t really for me, that I wasn’t meant for ‘PBB’. Then I had a dream, I dreamed of the Star Hunt logo. Since then, I had feeling that something would happen,” sey niya.

Dagdag niya pa, “I was rejected from ‘PBB’, but one day Star Hunt held a private audition for ‘Darna’. At that time I was still under my former modelling management. They told me there’s a private casting for ‘Darna’.”

Sa una nga raw ay hesitant siyang mag-audition para maging Darna dahil kaka-18 lang daw niya that time pero pinilit siya ng kanyang manager na mag-audition.

“He said, ‘No, we won’t aim for Darna anymore. Our aim is for the Star Hunt staff to see you.’ I said, ‘Ah, okay sige’,” chika niya.

Tama nga ang kanyang dating manager dahil napansin nga siya ng Star Hunt at in-ask siya kung willing ba siyang pumunta ng Manila para maging bahagi ng isang girl group.

“They called me because they noticed me from the ‘Darna’ audition,” sey ni Aiah.

Nagbago na nga ang buhay ni Aiah nang maging huling trainee ng grupong Star Hunt Academy Girls na noong 2021 ay opisyal na tinawag na BINI.

Ngayon nga ay sikat na sikat na nga ang BINI, ang kasulukuyang number one music artist/group ng bansa ayon sa Spotify Philippines.

Dahil sa kasikatan nga ng grupo ay nadadamay na ang privacy nila kaya nakiusap si Aiah na bigyan siya little privacy pero may ibang BLOOMs, tawag sa fans ng BINI, na hindi nagustuhan ang statement niya at naartehan sa kanya, ‘noh?!

Nilinaw naman niya na wala siyang problema sa mga fan na nagpapapicture at ang kanyang statement para sa mga hindi marunong rumespeto.

Post niya sa X (dating Twitter), “I’m sorry if asking for a little privacy feels like too much now or that I should just suck it up and deal with it but when your friends are sent to the ER, I don’t think you’ll still have enough light to smile and think that everything is okay.

“I saw how a lot of people are distressed with the statement I posted. Again, I never had any issues with taking photos and meeting with people, but it’s these kinds of situations and other personal times that I think not only I need it, but anyone else does too.”

