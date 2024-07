Bea Alonzo nailabas galing sa akting

Gabi-gabing trending si Bea Alonzo! Sabi nga, lumabas na raw kasi ang tunay na husay ni Bea.

Palagi ngang nagiging topic ang acting ni Bea. Na kung saan nga raw ito mahusay, `yun ang nakikita sa kanya ngayon.

Yes, super successful nga ang pagsisimula ng murder mystery series na ‘Widows’ War’ ng GMA-7. Panalo sa ratings, certified trending, at kaliwa’t kanan din ang papuri ng mga manonood sa serye.

Simula pa lang, natunghayan na ng mga Kapuso ang bardagulan at walang kupas na aktingan nina Box-Office Queen Bea bilang Sam at Primetime Goddess Carla Abellana bilang George.

Very hooked din ang mga manonood sa ganda ng cinematography ng serye! Talaga namang expensive ang visuals nito na swak sa kuwentong iikot sa mayamang pamilya ng mga Palacios.

Nakakaloka ang eksena nina Bea at Rafael Rosell, na bet niyang makipaglampungan sila ni Bea kasama ang iba. Pero mas nakakaloka ang eksena na sinampal niya si Bea, at inumpog niya ang ulo niya sa poste ng kama, dahil gusto na siyang iwanan ni Bea, ha!

Oh, di ba? Alam na alam, at amoy na amoy mo na agad na impiyerno ang nararanasan ng karakter ni Bea sa mga kamay ng karakter ni Rafael.

Kaya ang mga faney, lokang-loka rin at super tutok na tutok.

“Promise maganda talaga siya! Ang ganda ng mga kuha ng camera, texture, cinematography, lahat-lahat na. Iba talaga si Direk Zig Dulay maglagay ng emotions sa mga eksena. Ang daming nangyayariiii.”

“Ang gripping ng storyline. Fast-paced yet smooth-like-butter ang storytelling. Brilliant acting masterclass from the Bea Alonzo and the Carla Abellana. ‘Widows’ War’ is superb! ‘Di niyo kami binigo, GMA. Congrats sa lahat ng cast and staff!”

At yes, sa mga bagong episode nga, kitang-kita ang giyera sa pagitan nina Bea, Carla. Pahusayan ng akting, pagandahan ng appearance sa harap ng kamera. (Dondon Sermino)