Tahasang sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na maayos naman ang relasyon ng mga Marcos sa pami-lya Aquino at ang hindi lang nila napapagkasunduan ay ang isyu sa politika.

Sabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., pamangkin ni First Lady Liza Araneta-Marcos ang mga anak ni Kris Aquino na sina Bimby at Joshua kaya ito nagpunta sa kanyang opisina nitong Martes.

Ayon sa Pangulo, napangasawa aniya ng panganay na kapatid ni dating Pangulong Corazon Aquino na si Don Pepe ang tiyahin ng First Lady kaya magkamag-anak sila.

Binisita aniya nina Bimby at Joshua ang First Lady para magpa¬salamat sa pagtulong sa kanilang biyahe at nagdala rin ng pasalubong.

“But what the reports did not say is that Liza is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe, the eldest brother of Cory. So, they are related. Kaya’t hindi naman nakakapagtaka, kilalang-kilala niya si – kilalang-kilala niya ‘yung mga pamangkin niya very well. So, that… and so, they came at nagbiyahe sila, bumalik may dalang pasalubong,” anang Pangulo.

Nilinaw ng Pangulo na maayos naman ang pamilya Marcos at Aquino, at ang hindi lamang pinagkakaintindihan ay isyung pampolitika.

“Well, we’ve always been okay. We just don’t agree politically,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)