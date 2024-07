‘Bagong’ Beau Belga target ng Painters sa Rookie Draft

PAGKATAPOS ng exit sa nakaraang PBA Philippine Cup, nakita ng Rain or Shine ang kakulangan ng team.

Bigs na puwedeng isabay sa mga tulad ni June Mar Fajardo ng San Miguel.

Winalis ng Beermen sina Beau Belga at ang Elasto Painters sa apat na laro sa semis ng season-ending tournament.

Binully ni Fajardo ang Painters, walang naisagot maliban kay Beau.

Sa parating na 2024 Draft sa July 14 sa Glorietta, may dalawang first rounders ang RoS – magkasunod sa 7th at 8th.

Una din silang pipili sa second round.

Nabanggit na noon ni coach Yeng Guiao na pangunahing hahanapin nila ang malalaki. Papunta na sa twilight ng career si Belga, 37, sina rookies Keith Datu at Luis Villegas ang dalawang backup bigs ng RoS.

Injured naman si Villegas nitong nagdaang Season 48 kaya hindi nakalaro, inaasahang makakabalik na siya sa susunod.

Nasa Draft Combine kahapon ang coaching staff ng Rain or Shine para mag-obserba sa biometrics at 5-on-5 mini-tournament.

“Baka titingnan namin ‘yung mga Fil-Ams. We have to seriously take a look at them,” ani Guiao. “Then third priority namin would be to have a bigger point guard.” (Vladi Eduarte)