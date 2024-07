Ano na ang nangyayari kay Digong?

Ano ba ang nangyayari dito sa aking kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at parang nagkakalat yata at hindi na alam ang mga sinasabi?

Hindi ba siya sinasaway ng mga taong nakadikit sa kanya, gaya ni Sen. Bong Go, upang hindi siya mapahamak?

Ang sinabi ni Digong na alam niya kung saan nagtatago si Pastor Apollo Quiboloy pero ‘di niya ituturo sa mga pulis ay siyang magpapahamak sa kanya.

Si Quiboloy ay pinaghahanap ng batas upang iharap sa korte sa mga kasong isinampa sa kanya na child abuse, exploitation of minor and qualified trafficking.

Ang mga kaso kay Quiboloy ay itinuturing na mga heinous crimes o kasuklam-suklam na mga krimen at hindi puwedeng piyansahan.

‘Di natin masisisi si Digong kung hindi niya ipagkanulo ang kanyang kaibigan na si Quiboloy.

Pero por Dios, por santo naman, dapat ba niyang isapubliko ang kanyang saloobin na magdudulot sa kanya ng kapahamakan?

Si Digong ay dating piskal o public prosecutor ng Davao City bago siya naging mayor kaya’t alam niya ang batas.

Bakit niya sinabi na hindi niya sasabihin kung saan nagtatago si Quiboloy samantalang alam niya na ang pagtatago ng isang fugitive of justice ay isang krimen?

Dahil sa kanyang sinabi ay sasampahan si Digong ng Philippine National Police (PNP) ng obstruction of justice.

‘Di ba nakakahiya na sampahan siya ng kaso ng dati niyang mga tauhan sa PNP dahil sa kanyang iresponsableng sinabi?

Dati siyang pangulo ng bansa kaya’t malaking kahihiyan kung arestuhin siya ng mga pulis na dati niyang mga tauhan bilang commander-in-chief ng PNP at maging ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Kahit na sasabihin pa niya na nagbibiro lang siya noong sinabi niya na alam niya kung saan nagtatago si Quiboloy pero ‘di niya ituturo, siya’y nagkasala sa mata ng batas. Ang batas ay ‘di marunong magbiro.

Kung yung isang tao na nagbiro na may bomba siyang dala sa airport ay agad inaaresto, bakit hindi ang taong nagsasabi na alam niya ang kinaroroonan ng isang taong pinaghahanap ng batas?

Marami na ang nakakapansin na parang wala na sa kanyang sarili si Digong.

Kung anu-ano na lang ang kanyang sinasabi na walang katuturan.

Bong Go, ‘di mo ba maawat ang amo mo?