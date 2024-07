Angelique Ledesma sakalam sa SSL National Invitational

Mga laro sa Huwebes:

(Ninoy Aquino Stadium)

9:00am – UST vs SOX

12:00nn – LPU vs USPF

2:00pm – CSJL vs CSB

4:00pm – XU vs EC

HINABLOT ng Colegio De San Juan De Letran ang una nitong panalo sa pagbigo sa University of San Carlos sa loob ng tatlong set, 25-22, 25-14, 25-12 sa pagbubukas ng kampanya ng 2024 Shakey’s Super League (SSL) National Invitational elimination round sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila.

Pinamunuan ni middle blocker Angelique Ledesma ang Lady Knights sa pagtatala ng pitong puntos tampok ang tatlong atake at tigalawang blocks at servicr aces upang bitbitin ang Letran sa 1-0 kartada sa Pool D.

“Ginawa ko lang po ang makakaya ko para tulungan ang team namin,” sabi ni Ledesma, na sasandigan ng Letran sa inaasam nitong unang pagtuntong sa kampeonato habang naghahanda sa susunod na edisyon ng NCAA.

Tumulong naman sina Lea Rizel Tapang at Nizelle Aeriyen Martin na kapwa may 10 puntos habang nagdagdag si Gia Marcel Maquilang ng siyam na marka para sa Letran.

Nag-ambag din si Marie Judiel Niture ng pitong puntos para sa Lady Squires na hindi binigyang pagkakataon ang mga matatangkad na manlalaro ng USC Warriors na ginagiyahan ng maalamat na dating miyembro ng national women’s team bilang setter na si Grace Antigua.

Sunod na makakasagupa ng Letran ang umaasam na makabawi sa huling edisyon na College of St Benilde.

Kalahok din sa torneo na handog ng Shakey’s Pizza, katuwang ang Eurotel, Victory Liner at Mikasa ang nangungunang tatlong koponan mula sa UAAP, NCAA at dalawa sa pinakamahuhusay na squad mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang Xavier University-Northern Mindanao Selection sa Pool A, Team SOCCSKSARGEN (Southern Mindanao Selection) sa Pool B, NCAA champion College of Saint Benilde sa Pool D at NCAA third placer Lyceum of the Philippines University sa Pool C.

Ang La Salle, na tinalo ang Adamson University sa gold medal match noong nakaraang taon, ay nakiusap sa pagsali sa torneo upang ipahinga ang kanilang injury-riddled roster. (Lito Oredo)