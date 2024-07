5-Stag Derby ni Nick patok

MAY pa-derby ang ‘Building Bridges Thursday Club’ ngayong Huwebes na bibitawan sa ruweda ng Pasay Cockpit Arena.

Mahigit 40 na miyembro ang nag-entry sa “5-Stag Early Bird Derby Part 2” ng Thursday Club na inorganisa ni Mang Nick Crisostomo.

Punong-abala ang ‘BB PCCA’ kung saan nakalaan ang mahigit P2M na ipamumudmod sa nasabing derby na ang utak ay si Mang Nick.

Isa sa nagsaad ng pagsali ang maugong na si Ka Rex Cayanong sa derby na may P8,800 minimum bet habang ‘No Pot Money’.

Gagamitin ng sabong sensation ang entry name na “Ka Rex 1.1M 6- Stag Derby August 20 sa Antipolo”.

Paglalabanan ang guaranteed prize na P1M kung saan hahamigin ng magkakampeon ang P600,000, may P100,000 sharing sa makaka-apat na puntos, P200,000 sa tatlong puntos habang P50,000 ang masisikwat ng last win (sharing).

Susungkit naman ng P30,000 at P20,000 ang handler at gaffer ayon sa pagkakasunod.

Makakatanggap ang mga nag-entry ng derby allowance na tig-P12K at may bonus na P500K para sa may pinakamataas na iskor sa pinagsamang Part 1 at 2 derby pero dapat ay parehong entry name at owner.

Dahil maganda ang promo ng ‘Building Bridges Thursday Club’ ay tiyak na magtatagumpay ang palaban ni Crisostomo. (Elech Dawa)