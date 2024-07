3 totoy na nangholdap, nanaksak ng UP student timbog

KINUMPIRMA ni Quezon City Police District (QCPD), PBGEN. Redrico A. Maranan ang pagkakadakip sa tatlong binatilyo na sinasabing nanghol­dap at nanaksak sa isang kolehiyala sa loob ng UP campus sa Quezon City noong Lunes nang gabi.

Ayon kay P/Lt. Col. Zachary Capellan, commander ng Anonas Police Station (PS-9), ang mga naarestong suspek ay nasa edad 14, 15 at 16 at pawang mga residente sa Barangay Krus na Ligas sa lungsod.

Sa report, bandang alas-12:20 nang hatinggabi noong Martes, Hulyo 9, nang dumulog sa PS-9 ang UP Diliman Police at tiyahin ng biktima para i-report ang sinapit ng 18-anyos na biktima.

Ayon sa biktima, nag­lalakad siya sa tapat ng College of Electrical Engineering sa Valenzuela St., nang lapitan siya ng tatlong suspek saka tinutukan siya ng kutsilyo at nagdeklara ng holdap pasado alas-otso nang gabi.

Nang sumigaw ang biktima at humingi ng tulong, pinagsasaksak siya ng mga batang suspek at saka tumakas tangay ang Samsung phone, wallet na may mga ID, ATM card at P500 cash patungong CP Garcia.

Isang concerned citizen naman ang nagdala sa biktima sa Diliman Doctors’ Hospital.

Sa ulat, nagtamo ang biktima ng 11 saksak sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Dahil dito, agad na nagsagawa ng imbestigasyon ang PS-9 at may nakuhang CCTV footage mula sa Barangay UP Campus na nagresulta sa pagkakadakip sa tatlong suspek.

Positibong kinilala ng biktima ang mga suspek at nabawi sa kanila ang ninakaw na wallet na naglalaman ng mga ID, visa card at cellphone ng estudyante. (Dolly ­Cabreza)