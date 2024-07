DALAWANG alumnus ng Adamson University-College of Las ang nahirang ng British Council para mapabilang sa ’90 Youth Voices for the Future’ sa United Kingdom summit.

Sila ay sina Jose Mari Callueng at Myron Dominick Manalastas na pinili mismo ng prestihiyosong programa para mapabilang sa hanay ng 90 global young leader mula sa 45 bansa sa buong mundo.

Tutuloy muna sa London sina Callueng at Manalastas bago tumulak sa Edinburgh para sa isang linggong workshop, tour at diskusyon tungkol sa isyu ng paghubog sa kinabukasan ng global community.

“The Philippines has many talented young leaders, and we are grateful to support Jose Mari and Myron as they take this opportunity to learn with global leaders and share their stories on a wider platform,” ayon kay Lotus Postrado, country director ng British Council sa Pilipinas.

“During their stay, these future movers and shakers will focus on building inclusive communities and spaces, using digital technology and introducing green spaces to cities. They’ll also connect with UK policymakers and local youth groups to gain insights and inspiration to bring back home,” dagdag ni Postrado.