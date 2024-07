Wanted na Indian terrorist timbog sa Bacolod

NADAKMA ng Bureau of Immigration (BI) ang isang Indian-Nepalese na ranking leader umano ng terror group at wanted na kriminal sa India sa bahay nito noong Lunes sa Bacolod City, Negros Occidental.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, dinakip ng mga tauhan ng fugitive search unit si Joginder Geong, alyas ‘Joginder Geyong’ at ‘Kanta Gupta’, 41-anyos sa kanyang tirahan sa Barangay Taculing, Bacolod City, Negros Occidental.

“Indian authorities have described him as a notorious criminal with a history of serious offenses including murder, extortion, and robbery,” saad ng BI chief.

Aniya, hinihinalang lider ito ng isang organized crime group at nasentensiyahan ng habambuhay na pagkabilanggo sa kasong illegal Pinaniniwalaan din na may koneksiyon si Geong sa Khalistani terror group na naglunsad ng pag-aalsa para sa malayang estado ng Sikh sa lalawigan ng Punjab, India.

Nakakulong ngayon si Geong sa pasilidad ng BI sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang inihahanda ang deportasyon nito. (Mina Navarro)