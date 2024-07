NAGPAKITANG-GILAS ang University of the Philippines College of Law (UP Law) sa idinaos na 2024 International Bar Association International Criminal Court Moot Court Competition (IBA ICC MCC) sa Hague, Netherlands.

Ito ang UP Law ICC Team na binubuo nina Joshua Cabrera, Philip Javellana, Janessa Kudera, Jeremy Tan at ang kanilang team captain na si Samantha Villanueva.

Umabot ang kanilang grupo sa final round kung saan itinanghal silang 2nd runner-up.

Bukod dito, ginawaran din sila ng ilang award gaya ng Best Victim’s Counsel Team at Best Victim’s Counsel Speaker.

Dinaluhan ito ng nasa 93 team mula sa 47 bansa sa buong mundo tulad ng Singapore, Iraq, Nepal, Tanzania at marami pang iba.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaabot ang Philippine team sa world finals ng naturang kompetisyon.

Talaga namang saludo ang marami sa husay at galing ng mga Noypi! (Moises Caleon)