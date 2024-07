Thea Gagate pokus muna sa Alas Pilipinas

PANSAMANTALANG hindi makakabomba para sa ZUS Coffee Thunderbelles ang pinakaunang number 1 draft pick ng Premier Volleyball League (PVL) na si Thea Gagate dahil sa commitment nito sa Alas Pilipinas national women’s volleyball team.

Ayon sa dating De La Salle University (DLSU) Lady Spikers middle blocker, maglalaro muna siya sa Southeast Asian V.League sa Agosto para sa national team.

“My only focus right now is with Alas Pilipinas,” sabi ni Gagate.

Pinayagan ang lahat ng Alas Pilipinas players mula sa mga koponan nila sa PVL na pansamanyalang lumiban para sa mid-season conference dahil sa naka-schedule na training camp sa SEA V.League pati sa mismong torneo.

Gayunman, nangako si Gagate na susunod agad sa Thunderbelles upang makabuo ng magandang koneksiyon para sa pangalawang All-Filipino Conference sa dulo ng taon.

“Hopefully, makabuo kami ng magandang synergy all together in my team,” sabi ni Gagate. “Gagawin ko lang din ‘yung best ko na sana matulungan ko ‘yung team na umangat sa PVL, and I hope I can also contribute in terms of blocking.”

“I need to make a great relationship with my teammates, coaches and management para okay ‘yung environment and para maging okay ‘yung laro namin in the upcoming PVL conference,” dagdag niya. (Armando Miguel Dumlao)