Tapat at walang kinikilingan

Isa po sa mga responsibilidad ng mga kinatawan sa Kongreso na tulad ng inyong lingkod ay makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa ating mga kapus-palad na mga kababayan.

Malaking problema kapag biglang nalagay sa gipit na kalagayan ang ating mahihirap na kababayan. Kadalasan, marami sa kanila ay walang mapapagbalingan ng tulong o hindi alam kung paano at kanino ba maaring lumapit para makahingi ng saklolo.

Kaya naman po may programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na pinapatupad ang Department of Social Welfare and Development (DSWD), ka-partner ang mga kinatawan sa Kongreso.

Nito pong nakaraang linggo, sinimulan na nating maipamahagi ang tulong pinansyal sa ilalim ng AICS sa mga kababayan natin na mga taga-District 2 ng Parañaque. Bilang kinatawan sa Kongreso, minabuti ko pong maihatid din ang anumang maaring maibigay nating tulong at suporta sa Parañaque, kung saan ako at ang aking pamilya ay halos 25 taon nang naninirahan.

Inuna po nating mahatiran ng tulong ang may 500 nating mga kapwa-Parañaqueño na mga taga-Barangay San Antonio.

Iba’t ibang klaseng financial assistance po ang naipamahagi natin kasama sina Barangay Captain Pol Casale, dating Parañaque City Councilor Benjo Bernabe, at mga barangay kagawad ng San Antonio na nag-assist sa atin para maging maayos ang pamamahagi ng AICS.

May mga napagkalooban po ng AICS para makatulong sa kanilang pagpapa-ospital at pambili ng gamot. May mga natulungan din dahil nasunugan o walang maipambayad sa pagpapalibing ng kanilang mga mahal sa buhay. May nabigyan ng AICS para pandagdag sa panggastos sa pag-aaral at pamasahe para sa mga stranded individuals. Napagkalooban din ng AICS ang iba pang nalagay sa gipit na kalagayan.

Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kaibigan sa Senado na sina Sen. Alan Peter Cayetano, Senadora Pia Cayetano at Sen. Jinggoy Estrada na nagbigay daan para maisakatuparan ang pamamahagi ng ayuda mula sa AICS sa ating mga kapwa Parañaqueño.

Tulad ng una kong nabanggit, simula pa lamang ito dahil tayo po ay magsusumikap na makapaghatid pa ng ayuda mula sa AICS sa iba pa nating kapwa-Parañaqueño sa District 2.

Binigyang diin po natin sa pamamahagi ng AICS sa Barangay San Antonio na wala po tayong pipiliin o kikilingan pagdating sa paghahatid ng tulong. Lahat po ng ating kapwa-Parañaqueño na nangangailangan ng saklolo sa kanilang gipit na kalagayan ay may pagkakataong mapagkalooban ng ayuda.

Ganito pong klase ng tapat at walang kinikilingang serbisyo publiko ang nakagisnan ko na simula nang ako ay magtrabaho sa gobyerno. Hindi po nagbago ‘yan kahit minsan sa halos tatlong dekada kong pagiging isang lingkod bayan.