Si Arjo kapalit: Enrique out sa serye nina Richard, Daniel, Ian

Nakakaloka ang mga fans, ha! Talagang kami ang kinukulit nila tungkol sa seryeng pagsasamahan nina Richard Gutierrez, Daniel Padilla, Ian Veneracion at Enrique Gil.

Panay ang kulit sa amin ng fans kung kailan ba magsisimula ang ang seryeng iyon?

Sabi naman ng isang source namin, may malaking pagbabago sa nasabing serye na ang Star Creatives group ng ABS-CBN Studios ang magpo-produce.

Tsika nga ng source namin, “Alamin mo, hindi na kasama si Enrique Gil sa project na iyan!”

So nagtanong-tanong nga kami at tama ang source namin, hindi na nga matutuloy si Enrique sa seryeng iyon.

Tama ba na marami rin kasing mga proyektong gagawin si Enrique kaya napalitan na siya?

Sa pagtatanong-tanong pa namin, may nagsabing ang mister ni Maine Mendoza na si Arjo Atayde ang kapalit ni Enrique sa serye nina Richard, Daniel, Ian.

Pinaghahandaan na nga raw ni Arjo ang seryeng iyon.

Bongga!

Anyway, hindi pa nakakapag-story conference ang nasabing serye kaya wala pa talagang announcement ang Star Creatives tungkol doon.

Ang dinig namin, kanya-kanya munang training sina Richard, Daniel, Ian at very soon ay magsasama-sama silang tatlo, plus Arjo nga, sa training na mismo ng Star Creatives.

Abang-abang na lang tayo sa mga kaganapan pa sa seryeng ito! (Jun Lalin)