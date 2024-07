Tinawag ni Sen. Risa Hontiveros na palusot lang ang sinabi ng abogado ni suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na hindi makakadalo sa hearing ng Senado ang kanyang kliyente dahil sa umiiwas sa “self-incrimination”.

Bukod dito, sinabi ni Atty. Stephen David na “traumatized” umano si Mayor Guo kaya hindi makakadalo sa hearing ng Senado ngayong Miyerkoles.

Ayon naman kay Hontiveros, chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, obligasyon ni “Alice Guo” at ng kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas.

“Our jurisprudence is clear and consistent. The Supreme Court has recognized that the invocation of the right against self-incrimination can only be done when a question is being asked. Hindi ito dahilan para hindi siya dumalo sa hearing,” giit ni Hontiveros.

“Gasgas na ito na palusot ng mga umiiwas sa imbestigasyon,” dagdag pa niya.

Sabi naman ni Senate President Francis “Chiz” Escudero, kung mag-iisyu ng arrest warrant si Hontiveros laban kay Guo ay pipirmahan niya ito.

“Kapagka nag-isyu ng subpoena, ang husgado man, ang Senado, ang Kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. So hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niya na desisyon nila ‘yan at call nila ‘yan,” saad ni Escudero.

“At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request kung ma-issue ng warrant of arrest para sila ay puwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado at pipirmahan ko ang warrant of arrest na ‘yon kapag ni-request ni Senator Risa,” babala ng Senate president.

Binanggit ni Escudero na kailangang magpadala ng medical certificate si Guo na may problema sa kanyang mental health para maging balido ang kanyang excuse at kung wala ay mapipilitan ang Senate doctor na dalawin ito upang kumpirmahin na may problema ito sa kalusugan.

Si “Alice Guo” ay gigisahin ng komite sa pagkakadawit sa scam farm sa Tarlac at sa natuklasan ng National Bureau of Investigation na ang tunay na pangalan nito ay Guo Hua Ping na isang Chinese at hindi Pinoy. (Dindo Matining)