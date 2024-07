Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda sa Reciprocal Access Agreement (RAA) sa pagitan ng Pilipinas at Japan na isa umanong mahalagang yugto ng defense cooperation.

“The RAA highlights our shared commitment to regional stability and security, strengthening our defense capabilities, and reaffirming the Philippines’ strategic partnership with Japan,” sabi ni Romualdez.

“The signing of the RAA signifies a crucial moment in Philippine-Japan relations, heralding a new era of strengthened defense cooperation amid evolving regional geopolitical challenges,” dagdag pa nito.

Sa ilalim ng RAA ay maaari nang lumahok ang Japanese forces sa mga joint military exercise gaya ng Balikatan drill sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.

Ang kasunduan ay nag-ugat sa naging pag-uusap sa PH-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting sa unang bahagi ng taon, na nagpapakita ng pagnanais na mapalalim ang kooperasyon sa depensa at seguridad sa rehiyon.

“This agreement reflects our shared values of peace, stability, and prosperity in the region,” sabi pa ni Romualdez. (Billy Begas/Eralyn Prado)