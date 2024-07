PNP may 8 suspek sa dinukot, pinatay na 2 Chinese

KINUMPIRMA ng Philippine National Police (PNP) na may walo na itong person of interest sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa dalawang Chinese sa Sagnay, Camarines Sur.

Ayon kay Philippine National Police Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, grupo ito ng ilang Pinoy at mga dayuhan, kasama ang sumunod sa mga biktima paglapag ng mga ito sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Hunyo 20.

Kapwa negosyante ang mga biktima at inimbitahan lang sa bansa para magnegosyo.

Natagpuan ang kanilang bangkay sa isang liblib na lugar sa bayan ng Sagnay, Camarines Sur noong Hunyo 24.

Lumabas sa imbestigasyon na kumontak ang mga suspek sa pamilya ng mga biktima at nanghihingi ng P5 milyon Yuan o katumbas ng P40 milyon.

Nakapagbigay lang ang mga ito ng P3 milyon Yuan o mahigit sa P24 milyon kaya tinuluyan at pinatay ang dalawang biktima.