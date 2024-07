Pinoy sa NBA

Mainit na pinag-usapan at sinubaybayan ng mga panatikong Pinoy sa basketball ang pagkuha ng Lakers sa anak ni LeBron James na si Bronny para na maglaro sa kanilang koponan sa susunod na conference ng NBA.

Pero bago ‘yan, may mga ayudanatics na kurimaw at ilang kababayan natin na hindi pa rin maka-move on sa masaklap na kabiguan ng Gilas Pilipinas na makapasok sa Olympic basketball tournament na gaganapin sa Paris, matapos matalo sa team Brazil.

Mapapakanta ka nga naman ng “sayang na sayang lang” dahil dalawang laban na lang ang layo ng Gilas sa Olympic dreams. At kung nakarating ang Gilas sa Olympics, baka maging tulay din iyon ng ilang Pinoy players–gaya ni Kai Sotto–na mapansin ng mga agent o NBA scout para makapasok sa naturang prestihiyosong liga.

Sa pagkatalo ng Gilas sa Brazil, makikita na malaking kawalan ang higanteng si Kai para makaposte sa gitna at mapalakas ang depensa sa laban. Pero ika nga, bilog talaga ang bola sa basketball at may mga koponan na sadyang buwenas sa laro. Kaya move on na tayo.

Samantala, dahil sa ginawa ng Lakers na talaga namang full support kay daddy LeBron, natupad ang pangarap nito na makalaro sa NBA ang kaniyang anak. Sila ngayon ang first erpat and son sa naturang liga sa parehong team. Pero siyempre, hindi padadaig ang mga Pinoy.

Nang lumabas ang balitang first erpat and son tandem sa kaparehong koponan sina LeBron at Bronny, dinagsa ang social media na nauna ang PBA ng ‘Pinas sa pamamagitan nina Robert at Dodot Jaworski sa Ginebra noong 1996.

Iyon nga lang, maraming fans ng mag-amang Jaworski ang nabitin sa erpat and son tandem dahil hindi sila napanood na naglaro nang sabay sa hardcourt. Nang panahon kasi na kinuha ng Gin Kings si Dodot, mas focus na noon ang nakatatandang Jawo sa pagiging coach sa halip na player.

At pagsapit ng 1997, nagretiro na ang nakatatandang Jaworski at nanalong senador. Ang tanong, makita naman kaya ng fans ni LeBron na maglalaro at makikipagpasahan ng bola sa anak niyang si Bronny sa hardcourt ng NBA?

Batay sa lumabas na mga ulat, pumayag na si daddy LeBron sa two-year contract sa Lakers sa halagang $104 milyon. May paldong kontrata na rin ang masuwerte niyang anak na si Bronny na walang hirap na nakapasok sa NBA.

At pagkatapos ng dalawang taon, baka mabalitaan natin na mag-extend pa ng isa pang taon sa paglalaro sa Lakers si daddy LeBron, kung kukunin din ng team ang isa pa niyang anak na si Bryce Maximus.

Aba’y suwerteng mga bata. Bakit? May ibang player na nagtatambling na para mapansin ng mga koponan sa NBA pero hindi mabigyan ng kontrata gaya ng mga pangmalakasan nating purong dugong Pinoy na sina Kobe Paras at Kai Sotto.

Ngayon, bukod sa mga may dugong Pinoy na si Jordan Clarkson ng Utah Jazz at Jalen Green ng Houston Rockets, posibleng madagdagan ng Fil-Am sa NBA na si Boogie Ellis na pasok naman sa koponan ng Sacramento Kings.

Sa susunod na draft ng NBA sa 2025, matunog naman ang pangalan ng isa pang Fil-Am na baka makapasok sa sikat na liga na si Dylan Harper, anak ng dating NBA player na si Ron Harper, na utol ni Harper Jr.

Sa ipinakitang husay ni Kai sa katatapos na FIBA Olympic Qualifying Tournament, sana naman eh matupad na ang pangarap niyang makapaglaro sa NBA para may full blooded Pinoy pride nang hihiyawan sa naturang liga ang mga Noyping panatiko ng basketball. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”