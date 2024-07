Sinupalpal ng Pilipinas ang akusasyon ng China na ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea (WPS) ay nagdulot ng pagkasira ng coral reef system sa lugar.

Ayon kay National Task Force-West Philippines Sea (NTF-WPS) spokesperson Jonathan Malaya, China ang sumisira ng mga bahura sa malaking bahagi ng WPS.

“The accusation against the Philippines by so-called ‘Chinese experts’ is false and a classic misdirection,” saad ni Malaya sa isang statement.

“It is China who has been found to have caused irreparable damage to corals. It is China that has caused untold damage to the maritime environ-ment, and jeopardized the natural habitat and the livelihood of thousands of Filipino fisherfolk,” dagdag pa niya.

Nauna rito, iniulat ng Chinese state-owned media Global Times noong Lunes na natuklasan daw ng Chinese experts na ang BRP Sierra Madre ang siyang sumisira sa mga bahura at nagdudulot ng polusyon sa South China Sea (SCS).

Ngunit ayon kay Malaya, kabaligtaran ito dahil ang China ang sumisira ng bahura sa Bajo de Masinloc, Rozul Reef, Escoda Shoal, Sabina Shoal, at Pag-asa Cays 1, 2 at 3.