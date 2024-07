P13M pekeng produkto nasabat ng NBI

ABOT sa P13 milyong halaga ng mga pekeng produkto ang nasabat ng mga ahente ng National Bureau of Investigation-Rizal District Office (NBI-RIZDO) at NBI-National Capital Region (NBI-NCR) sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila.

Ayon kay NBI Director Jaime B. Santiago, humingi ng tulong sa NBI-RIZDO ang kinatawan ng Huawei Technologies Co., Ltd. dahil sa pagpapakalat at pagbebenta ng mga peke nilang produkto. Abot sa P1 milyong pekeng Huawei product ang nakumpiska sa isang tindahan sa Maynila noong Hulyo 5.

Sunod na sinalakay ng mga ahente ng NBI ang ilang lugar sa Maynila, Quezon City at Parañaque City dahil sa reklamo ng Lee Bumgarner, Inc. (LBI), kinatawan ng Victoria’s Secret and Bath & Body Works, na nagbebenta ng mga pineke nilang produkto.

Abot sa P12,282,500.00 ang halaga ng nasamsam na mga pekeng produkto sa nasabing mga lugar.

Sinampahan ng kasong paglabag sa Trademark Infringement at Intellectual Property Code of the Philippines ang mga may-ari ng establisimyento. (Juliet de Loza-Cudia)