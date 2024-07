Ogie Alcasid may musical play

Unti-unti nang nabubuo ang musicale ‘baby’ ni Ogie Alcasid na ‘Dito sa Puso Ko’, na ilang taon na rin niyang nino-nurture.

Nakatskahan kasi namin si Ogie bago siya sumalang sa technical rehearsals ng The 7th Eddys sa Marriot Ceremonial Hall, where he was one of the guests performers. Nakumusta namin ang progress ng musical na binubuo ng kanyang A-Team Productions, kung saan mga hit songs niya ang pawang gagamitin.

Ano ang kuwento?

“Tungkol siya sa isang aging composer and his frustrations… tapos, may anak siya… very crucial ‘yung anak kaya magpapa-audition kami,” patikim ni Ogie.

So, hindi siya autobiographical dahil hindi naman frustrated composer si Ogie.

Marami na raw dinanaan ang script nito until finally, he found the perfect writers na mga taga-PETA para buuin ang konsepto niya.

Sa PETA Theater daw sa Quezon City ipapalabas ang musical nila once nabuo na nila. It’s something Ogie is very excited about. At kami rin ay equally excited na makita kung paano nailatag sa kuwento ang mga minahal nating compositions ni Ogie.

Samantala, very solemn and touching ang naging number ni Ogie sa The 7th Eddys. Siya kasi ang natoka sa posthumous tribute sa mga taga-showbiz na yumao

na, both on-and off-cam personalities, kabilang ang kanyang talent manager for 36 years na si Leo V Dominguez (LVD).

With his own piano accompaniment, live niyang inawit ang madamdaming ‘Kailangan Kita’, habang lumalabas sa screen ang mga larawan ng mga dearly departed showbiz citizens kabilang ang mga recent na pumanaw na sina Direk Manny Casteñeda at Dinky Doo.

Matagal bago nakapagsimula ng pagtipa ng piano keys si Ogie dahil tila naging emotional din siya knowing na isa sa iti-tribute niya ay si LVD mismo. Huminga muna siya nang malalim to regain composure. Nanahimik ang audience sa buong venue at taimtim na tumutok sa kanya.

Ilan pa sa mga ipinakita sa screen sina Direk Carlo J. Caparas (na ginawaran din ng isang posthumous na pagkilala), Ronaldo Valdez, Jaclyn Jose, Floy Quintos, at ang mahal naming kasamahan sa panulat na si Kuya Mario Bautista.