Occidental Mindoro Governor Cup 2024

MAGANDANG araw mga netizen at ka-Talakers. Nakisama ang panahon sa Mamburao, Occidental Mindoro para matapos nang matiwasay ang kauna-unahang 2024 Gov. Eduardo Gadiano, Jr. Inaugural Cup.

Sa history ng inter-town sa Pilipinas, first time sa liga ni Gob. Gadiano na nagbigay ng pinakamahal na premyo sa magkakampeon. Ang champion team ay makakakuha ng P10 million worth of government projects habang ang 2nd place naman ay tatanggap ng P5 million worth of government projects.

Pagdating sa premyo, ang champion ay makakakuha ng P600,000 samantalang ang 2nd place ay P400,000, medyo bumabaha ng kwarta sa probinsiya ni Gob. Ed Gadiano.

Lahat ng teams ay wagi na sa umpisa pa lang dahil nakatanggap na sila ng P100,000 sa napakasipag na negosyanteng si Boss Nestor Venturina.

Naglaban sa finals ang liyamadong team ng Abra De Ilog at ang Sablayan para sa best-of-5 series. Nanaig pa rin sa huli ang Team Abra dahil sa lalim ng bench at height advantage.

Siyempre hindi mawawala ang mga factor pagdating sa venue ng laruan na Mamburao Evacuation Center.

Dumating ang mga mayores tulad nina Mayor Bong Marquez ng Sablayan, Mayor Diaz Adobo ng Paluan, Bokal Mangyan, Bokal Ryan Gadiano Sioson at Mayor Meg ng Abra de Ilog at siyempre ang star of all season na si Gob. Ed Gadiano, Jr.

Si Gob Ed din ang nag-award ng MVP kay Herilla ng (Abra de Ilog) at sa Mythical 5 naman ay sina Talampas (power forward) ng Mamburao, Quijano (point guard) ng Sablayan, Montevista (small forward) ng Sablayan, Herilla (shooting guard) ng (Abra de Ilog) at si Insigne (center) ng Sablayan.

Sinundan ng balloons at fireworks pagkatapos ng laro, para talagang PBA championship ang atmosphere sa Mambu.

Kaya ayan sa mga Panalay Kings, abangan ang paliga ng inter-town sa Occidental Mindoro Open League na puwede na ang import.