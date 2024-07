Misis ni DJ Mo kinonsulta lawyer tungkol sa hiwalayan

Kahit hindi na active sa local showbiz ang mag-asawang DJ Mo Twister (Mohan Gumatay) at Angelicopter (Angelika Schmeing) ay big issue pa rin ang paghihiwalay nila!

Kung ano-anong intriga nga ang naglalabasan

Noong unang maka-text namin si Angelicopter (na kilala na namin noong nasa Pilipinas pa siya at nakita pa nga namin siya, pati si DJ Mo, sa Las Vegas, Nevada noong 2021), tinanong namin kung ok lang ba siya?

Sagot niya that time, “I’m just trying to move on na, but will have to let it take its course and the lawyers take care of it na lang,” na hindi na namin isinulat.

Pero dahil ang dami ngang naglalabasang mga isyu sa hiwalayan ng mag-asawa, tinanong namin si Angelicopter kung may official statement ba siya?

“I appreciate your concern in the recent events regarding my relationship with Mohan.

“As I work closely with my lawyer to resolve the issues, I find myself unable to discuss it further publicly.

“Unfortunately, there have been hurtful false accusations and assumptions circulating about our private relationship.

“I believe it’s essential not to exacerbate the situation further, most especially for the sake of our children. When the appropriate moment arises, I will share my thoughts and sentiments.

“Thank you for your understanding and patience,” sey ni Angelicopter.

Nanghingi rin kami ng picture kay Angelicopter at shinare niya ang litratong kasama niya ang son niyang si Lucas (15) at daughter na si Amsterdam (10), during their last family trip sa Paris, France noong December 2023.

Anyway, umaasa kami na magiging maayos ang legal separation nina DJ Mo at Angelicopter.