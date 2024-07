Mga alaskador walang bilib kay Bronny James

BINABATERYA ng mga miron si Bronny James wala pang isang linggo matapos ang official NBA debut sa Summer League.

Nag-umpisa ‘yun nang i-draft ng Lakers bilang 55th selection si Bronny, naging unang mag-ama sila ni LeBron James na magsasama sa isang team sa kasaysayan ng liga.

Nagpapa-cute lang daw ang Los Angeles para sa mag-amang James.

Sa kanyang debut, inabot ng ankle injury si Junior. Hindi napangatawanan ang hype ng pagiging anak ng all-time leading scorer ng NBA, pedestrian ang pinakitang 4 points lang mula 2 of 9 shooting sa loob ng 21 minutes.

Namiyesta na ang mga basher nang ihayag ng LA nitong Linggo na out na sa pangalawa ng back-to-back games si Bronny dahil namamaga ang tuhod. Lusob sa X (dating Twitter) ang mga miron para bundulin ang batang James, pilit ikinukumpara sa amang isa sa tinuturing na Greatest Of All Time.

May load management na raw agad si Bronny, Summer League pa lang.

Ang ‘pinaka’ sa pinagkatuwaang balitang lumabas ay ang istorya nina Brian Windhorst, Tim MacMahon at Tim Bontemps sa ‘Hoop Collective ng ESPN.

Ayon sa tatlo, tumanggap daw si Bronny ng $500,000 cash advance mula sa Lakers. Binigyan na ng garantisadong four-year contract ang bata.

“By the way, Bronny also got a $500,000 advance. It helps to get setup you know you’re at your first job. You know you gotta buy clothes and furniture,” sundot ni Windhorst.

“Is that a raise or a pay cut from his allowance?” bundol ni MacMahon. (Vladi Eduarte)