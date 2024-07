Labis na ikinatuwa ng Navotas City ang pagtatalaga kay Atty. Regal Oliva bilang bagong City Treasurer.

Si Atty. Oliva, na nagsilbi bilang City Treasurer ng Mandaue mula noong 2008 ay may walang kapantay na rekord sa pagpapanatili ng katatagan sa pananalapi at pagpapatupad ng mga mahusay na pamamaraan sa pamamahala ng pondo.

Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Lungsod ng Mandaue ay nakatanggap ng maraming parangal at pagkilala, na nagpapatibay sa reputasyon nito bilang isa sa pinakamayamang lungsod sa Pilipinas.

Ipinahayag nina Mayor John Rey Tiangco at Congressman Toby Tiangco ang kanilang kasiyahan at suporta sa pagkakahirang kay Atty. Oliva, kinikilala ang malaking kakayahan at dedikasyon na dala niya sa posisyon.

Sa kabilang banda, ipinahayag ni Mandaue Mayor Jonas Cortes ang kanyang labis na kalungkutan sa pag-alis ni Atty. Oliva, na binanggit ang pagkawala ng isang mahusay na lingkod-bayan.

Ang paglipat ni Atty. Oliva ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang pataasin ang antas ng pamamahala sa lungsod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan at kaalaman.

Inaasahan na ang hakbang na ito ay lalo pang magpapahusay sa kanyang kakayahan bilang City Treasurer, na magpapahintulot sa kanya na magpakilala ng mga makabagong pamamaraan sa pamamahala ng pondo sa Navotas City.

Kapansin-pansin, ang tradisyong ito ng kahusayan sa pampublikong serbisyo ay tumatakbo sa kanilang pamilya.

Ang ina ni Atty. Oliva, na isang kilalang City Treasurer din, ay madalas na inililipat sa iba’t ibang lungsod dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa pamamahala ng pondo ng bayan.

Sa isang panayam, ipinahayag ni Atty. Oliva ang kanyang pasasalamat sa mga pangunahing tauhan na sumuporta sa kanya sa buong kanyang karera. Pinapasalamatan niya sina Mayor Jonas Cortes ng Mandaue City, Mayor John Rey Tiangco, Congressman Toby Tiangco, at ang Department of Finance (DOF) na pinamumunuan ni Secretary Ralph Recto para sa pagkakataong makapaglingkod sa iba’t ibang kapasidad.