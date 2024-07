Mariella Rafael, iba pa astig sa Asian Jiu-Jitsu

HUMAKOT ng 13 medalya kabilang ang tatlong ginto ang Philippine national jiu-jitsu squad sa katatapos lang na Jiu-Jitsu Asian Regional Championship 2024 – Southeast Asia na ginanap sa Bali, Indonesia nitong weekend.

Dinaig ni Mariella Rafael ang kanyang mga katunggali mula sa Thailand at Vietnam sa women’s adult under-52kgs division matapos unang talunin si Singchalad Nuchanat sa iskor na 6-2 at isunod na dominahin si Nguyen Khanh Linh sa bisa ng 8-0.

Hindi naman umubra sa lakas at husay ni University of Santo Tomas junior judoka champion Zeus Babanto matapos gulpihin si Pratama Muhammad Akbar ng Indonesia sa finals ng boys Under-16 +77kgs, habang dinomina nang husto ni Yman Xavier Baluyo ang men’s under-21 under-69kgs matapos patapikin ang lahat ng kalaban nito simula preliminaries na sina Indonesian Ephron Gilmore Abdullah Taher at Gunawan M Danang Yoga at Sao Sopheara ng Cambodia.

Nakuntento naman sa anim na silver medals ang national squad na kinabibilangan nina Joanne Pauline Tan sa women’s adult +70kgs nang mabigo kay Thi Than Truc Nguyen ng Vietnam; Rosanna Anrea Nolido sa women’s under-57kgs; Christopher Gallego sa men’s adult under-85kgs na natalo kay Linh Pham ng Vietnam; Gabriel Ong sa boy’s under-52kgs, Caleb Balanzat sa boys U16 under-56kgs at Chase Manalo sa boys U16 under-52kgs. (Gerard Arce)