Nakakolekta ang Land Transportation Office ng halos P1 bilyong revenue mula sa multa ng mga lumabag sa batas trapiko sa unang anim na buwan ng 2024.

Mula Enero 1 hanggang Hunyo 30, 2024, umabot sa 330,073 moto¬rista ang nahuli sa buong bansa. Kahit hindi pa nakakapagbayad ang marami sa kanila, nakakolekta naman ang LTO ng P986.5 milyon.

“The almost P1 billion collection from fines and penalties alone is a result of the hard work of our law enforcers and other personnel on the ground. We can-not achieve this without their dedication and commitment to ensure road safety,” ani LTO Chief, Assistant Secretary Atty. Vigor D. Mendoza II.

“Inaasahan nating mas tataas pa ito as soon as mag-settle ng penalties and fines ang mga nahuli. Kaya we are asking them to settle on time because failure to do so would only result in the payment of higher fines and penalties. In short, mas malaki ang babayaran na,” dagdag pa niya.