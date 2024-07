Lady Bulldogs markado sa Shakey’s Super League

ISANG bagong kampeon ang tatanghalin sa pagpahinga ng defending champion na De La Salle University, lahat ay nakatuon sa National University sa pagsambulat ng 2024 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals na magbubukas ngayong Huwebes sa Ninoy Aquino Stadium.

Magkakaroon ng malaking puntirya sa likod ang reigning UAAP champions na Lady Bulldogs sa kanilang pagmartsa laban sa determinadong panig ng Enderun sa alas-12 ng tanghali sa Pool A.

Ipaparada ng NU, na namuno sa centerpiece tournament ng SSL na Collegiate Preseason Championship sa loob ng dalawang magkasunod na taon, ang championship core nito sa pangunguna ng Alas Pilipinas womens team mainstays na sina Bella Belen at Arah Panique.

Makakakita rin ng aksyion para sa Lady Bulldogs sa torneo na suportado ng Shakey’s Pizza, Eurotel, Victory Liner at Mikasa ang mga beterano na sina Vange Alinsug, Sheena Toring, Erin Pangilinan, setter Lams Lamina at libero Shaira Jardio.

Sasabak sina Belen at Panique sa unang dalawang laro ng NU bago sumali sa Alas Pilipinas sa kampo ng pagsasanay nito sa Japsn. Ang UAAP Finals MVP na si Alyssa Solomon, gayunpaman, ay lalaktawan ang kumpetisyon upang makabangon mula sa isang injury.

Samantala, squaring off sa alas-9 ng umaga ang University of San Carlos at Letran sa Pool D, na maghaharap sa alas-2 ng hapon, sa Pool B ay ang Unibersidad ng Santo Tomas at Unibersidad ng Batangas habang ang Pool C squads ng University of Southern Philippines Foundation at Far Eastern University ay nangunguna sa unang araw ng kompetisyon sa alas-4 ng hapon.

Si Philippine Sports Commission chairman Richard “Dickie” Bachmann at Commissioner Fritz Gaston ay dadaluhan sa simpleng opening rites na itinakda sa alas-11 ng umaga.

Kalahok din sa torneo na tampok ang nangungunang tatlong koponan mula sa UAAP, NCAA at dalawa sa pinakamahuhusay na squad mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang Xavier University-Northern Mindanao Selection sa Pool A, Team SOCCSKSARGEN (Southern Mindanao Selection) sa Pool B, NCAA champion College of Saint Benilde sa Pool D at NCAA third placer Lyceum of the Philippines University sa Pool C.

Ang La Salle, na tinalo ang Adamson University sa gold medal match noong nakaraang taon, ay nakiusap sa pagsali sa torneo upang ipahinga ang kanilang injury-riddled roster.

Maglalaro ang lahat ng mga koponan sa isang single round-robin group stage kung saan ang nangungunang dalawang koponan sa bawat bracket ay uusad sa crossover knockout quarterfinals. Ang semifinals ay lalaruin din sa isang do-or-die affair.

Pareho ang kampeonato at labanan para sa tanso na best-of-three series. Kung sakaling ang title showdown ay magtatapos sa dalawang laro at ang labanan para sa ikatlong pares ay magkatali pagkatapos ng Game 2, ang bronze medal winner ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng FIVB tiebreak.

Ang mga laro sa SSL National Invitationals, na inorganisa ng Athletic Events and Sports Management, Inc., ay available sa pamamagitan ng livestream sa Smart Livestream, Puso Pilipinas at Solar Sports (cable). (Lito Oredo)