Kumikinang ala-diyamante: Marian Rivera ‘nakakapikon’ ang kagandahan

Iba talaga ang presence ng mag-asawang Marian Rivera, Dingdong Dantes, ha!

Para silang mga diyamante, na kapag natatapat sa harap mo, kumikinang talaga nang sobra-sobra, ha! Lalo na si Marian, na habang tumatagal, lalong gumaganda, lalong lumiliwanag ang mukha.

At ang nakakaloka sa kanya, very light lang ang makeup niya, at super pusod lang ang hair niya. Ganun kaganda ang misis ni Dingdong.

Sabi ko nga sa kanya noong dumalo siya sa 7th Eddys (last Sunday, July 7) sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom, Newport World Resorts, “Ang hirap namang tumabi sa iyo para magpa-picture, kumikinang ang ganda mo.” At yes, papasok na nga sa isip mo, ‘nakakapikon’ na ang kagandahan niya, ha! Hahahaha!

Eh, ang laking tulong din kasi na parehong masaya ang mga puso nila, na nagri-reflect sa mukha nila. At idagdag mo pa ang lambingan nila, at mapapa-‘sana all’ ka na lang talaga.

Anyway, sabi nga ni Marian, iba talaga ‘pag masaya ka, lalo na at kasama mo ang mahal mo sa buhay.

“Feeling incredibly grateful and humbled to stand alongside my husband as we receive this recognition. Heartfelt thanks to the Society of Philippine Entertainment Editors and everyone who stood by us. Mabuhay ang Pelikulang Pilipino! #SalamatLods.

“A special shout out to my dear Jo Rubio for crafting this exquisite Modern Filipiniana gown that made me feel truly beautiful. Your talent is unmatched. Thank you!”

At siyempre, heto pa ang nakamamatay sa kilig na hirit ni Marian sa kanyang mister.

“Forever grateful to have you by my side, always and forever #HappinesslsYou.”

Oh, di ba? Kaya ang mga kapwa nila artista, mga fan, todo papuri sa kanila.

Hindi talaga nila maiwasan na purihin ang kagandahan ni Marian, ang kaguwapuhan ni Dingdong.

“My forever queen and king.”

“Stunning si Marian. Walang kapantay ang kagandahan.”

“Ang ganda ng gown. Sobrang bagay na bagay.”

“Marian looks so elegant and regal in a filipiniana gown. It perfectly fits her slim and statuesque body figure.”

“So beautiful. Pinakamaganda sa lahat.”

“Grabe ang ganda ni Marian. So gorgeous.”

“Nakakapikon na ang ganda ni Marian. Hahahahaha.”

“Sophisticated ang regal. Elegantly beautiful.”

“Walang katumbas ang kagandahan, lalo na sa personal.”

Well, di ba nga? Again, nakakapikon na ang ganda ni Marian, at napakahirap niyang katabi sa picture taking.

Hahahahaha!