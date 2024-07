Kalandian ni Mercedes Cabral kay John Estrada ginagaya, patok sa TikTok

Patok na patok ngayon sa social media ang ‘Lena Syndrome’.

Ano nga ba `yon?

Well, ito nga ang mga pinag-uusapang karakter sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ngayon na si Lena, na ginagampanan ni Mercedes Cabral.

Aliw na aliw ang mga netizen sa ‘pabebe’ at maarteng pananalita ni Lena sa kung paano niya raw sabihin ang ‘Righouurr’ kapag tinatawag niya ang pangalan ni Rigor na ginagampanan naman ni John Estrada.

Sey ng mga netizen, kung normal lang daw ang pagtawag ng ibang mga karakter kay Rigor, si Lena raw ay may kakaibang twist at palaging inaartehan ang pagsabi ng ‘Righouurr’.

Trending na nga with more than 5.4 milyon na view ang isang video sa TikTok na nagbibigay ng nakakaaliw na tutorial kung paano sabihin ang Righouurr ‘the Lena way’.

Binansagan na nga ng netizens ang trend na ito bilang ‘Lena syndrome’ at St. Lena University dahil kaliwa’t kanan na ang nagpo-post ng kanilang take sa paggaya ng pananalita ni Lena.

Pati si Mercedes mismo ay naaliw sa pag-trending niya ngayon at nire-repost niya sa kanyang social media ang ilang videos ng ‘Lena syndrome’.

Sa sobrang patok ng pagiging pabebe ni Lena, wish na nga ng netizen, sana raw si Mercedes na mismo ang magbigay ng tutorial kung paano sabihin ang ‘Righouurr’.

Sa mga nagdaang episode ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’, parati na lang trending si Lena dahil kamakailan ay nag-viral ang pagsabunot sa kanya ni Tindeng (Charo Santos) at ngayon naman ay patok ang ‘Lena syndrome’.

Oh, di ba? Iba pa rin talaga ang nagagawa kapag mahusay kang aktres. Baka kung ibang artista ang nilagay roon, hindi ito pumatok.

Si Mercedes ay matagal na ring artista, at bongga nga na ngayon ay tumatanggap na siya ng mga papuri mula sa mga mata ng mga supladong netizen.

Kaloka! Hahahaha! (Dondon Sermino)