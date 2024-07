June Mar Fajardo malakas tsansa sa pang-8 MVP

DALAWANG pamato ng San Miguel Beer ang nasa top three sa statistical points ng 2023-24 PBA season na natapos sa dalawang conference lang – ang Commissioner’s at season-ending Philippine Cup.

Namumuro sa kanyang pambihirang eighth MVP award si June Mar Fajardo na nangunguna ang 42.1 average SPs mula sa 17.8 points, league-leading 13.4 rebounds, 2.8 assists, 1.7 blocks per game.

Ang 6-foot-10 center ng San Miguel din ang Best Player of the Conference ng Philippine Cup.

No. 2 si Ginebra do-it-all big man Christian Standhardinger sa 37.8 SPs (19.2 ppg, 10.2 rpg, 5.0 apg). Hindi nalalayo sa No. 3 si CJ Perez ng Beermen na humamig ng 37.4 SPs (18.9 ppg, 6.3 rpg, 3.7 apg, 1.9 steals per game).

Si Perez ang BPC at Finals MVP ng Commissioner’s Cup.

Nos. 4 at 5 sina Arvin Tolentino ng NorthPort (35.9 SPs, 21.7 ppg, 6.6 rpg, 3.3 apg, 1.6 spg) at Calvin Oftana ng TNT (35.4 SPs, 21.8 ppg, 8.0 rpg, 2.6 apg).

Sorpresa sa No. 6 si Stephen Holt ng Terrafirma, nag-iisang rookie sa top 10. Nakaipon ang 2023 top draft pick ng Dyip ng 34.1 SPs mula 17.0 ppg, 6.9 rpg, 5.5 apg, 1.9 spg.

Kukumpleto sa top 10 sina Chris Newsome ng all-Filipino champion Meralco (31.7 SPs, 16.1 ppg, 5.5 rpg, 4.4 apg; Scottie Thompson ng Ginebra (30.3 SPs, 10.3 ppg, 7.3 rpg, 6.2 apg, 1.5 spg); Juami Tiongson ng Terrafirma (29.2 SPs, 20.6 ppg, 4.0 rpg, 4.0 apg, 1.0 spg); at Jason Perkins ng Phoenix (28.8 SPs, 15.8 ppg, 7.2 rpg, 2.1 apg).

Si Newsome ang Finals MVP ng Philippine Cup. (Vladi Eduarte)