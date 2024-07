Julia Montes ‘di mananalong Best Actress kundi kay Alden Richards

Naku ang bongga nga ng message ni Julia Montes sa kanyang Instagram tampok ang recent na pagkakapanalo niya ng Best Actress sa ikapitong Entertainment Editor’s Choice Awards, ha!

Sa recent post niya ay ibinahagi niya ang ilan sa mga ganap niya sa nakaraang award’s night.

Sa caption, sey nga ni Julia, naramdaman niya ang grabeng blessing ni Lord sa kaniya.

Bago niya nga raw kasi gawin ang pelikula na na ‘Five Breakups And A Romance’, siya mismo ang nag-doubt sa sarili.

Binigyang kilala nga rin ni Julia ang direktor ng kanyang pelikula na si Irene Villamor, at ang leading man niyang si Alden Richards.

Madamdaming caption nga ni Julia, “Unang pagkakataon ko yata sa mga nagawa kong pelikula na excite akong ipakita sa mga kaibigan ko ang pelikula dahil proud ako sa proyekto at masaya ako sa pagkabukas ko bilang actor sa pelikulang kasama ang aking mahal na kaibigang si @aldenrichards02 (Alden Richards)”.

Sey pa niya, she will never have the chance na makatanggap ng Best Actress award kung wala ang kanyang ‘Best Actor’ na si Lance,na karakter ni Alden sa kanilang pelikula. Ang bongga!

Super nice nga na makitang very grateful ang isang Julia Montes sa kabila ng pagkakapanalo niya ng prestigious award, no! Goes to show na very humble siya as a person.

Yun na! (Carl Balasa)