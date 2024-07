Freebies ni Arth Dela Cruz sinandalan ng Davao Tigers

Mga laro sa Huwebes:

(Cuneta Astrodome)

4:00pm – Marikina vs Bicolandia

6:00pm – Bacolod vs South Cotobato

8:00pm – Pangasinan vs Pasay

INALAGAAN ng Davao Occidental Tigers ang kanilang kalamangan sa fourth period sa pagsalpak ng free throws ni Arth Dela Cruz upang maitakas ang koponan kontra sa crowd-favorite na Paranaque Patriots 75-73, habang kapwa naman rumagasa ng three-game winning streak ang Valenzuela Classics Vacargo at Negros Muscovados sa pagpapatuloy ng preliminaries ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season na ginanap sa Olivares College Gymnasium sa Paranaque City, Lunes ng gabi.

Tumapos ang dating San Beda University (SBU) Red Lions ng game-high 18 puntos mula sa 7-of-11 shooting, kabilang ang tatlong mahalagang free throws na nagpatatag sa bentahe ng Davao kasunod ng pagtatangkang paghahabol ng Paranaque.

Kumalawit rin ang 32-anyos mula San Miguel, Bulacan ng walong rebounds, kasahog pa ang anim na assists at dalawang steals, habang nag-ambag ng tig-13 puntos sina Keith Agovida at Mark Tallo para dalhin sa 11-5 rekord ang 2021 league titlists.

Hindi naman sapat ang itinala ni Philip Manalang na team-high 17 puntos at tatlong boards, katulong sina JP Sarao sa 10 puntos, at tig-siyam na puntos nina Jielo Razon, JR Olegario at John Uduba, na nagbanat rin ng 13 rebounds, gayundin si Joshua Gallano na may parehong boards at anim na puntos para buhatin ang Patriots na naputol ang two-game winning run tungo sa 10-7 kartada.

Pinatibay naman ng Valenzuela ang kanilang 10-8 marka nang talunin ang Sarangani Marlins sa 79-64, habang nagsimulang tumamis ang laro ng Negros para silatin ang Rizal Xentromall Golden Coolers sa 103-94 sa una at ikalawang laro.

Nagbanat ng buto si dating PBA player JR Quinahan sa ikinamadang 20 puntos at siyam na rebounds na nakakuha naman ng suporta sa opensa kina Carl Bryan Lacap sa 12 puntos at Reeve Ugsang sa 11 puntos, habang may tig-siyam na puntos na kontribusyon sina Christian De Chavez at Dennis Santos para sa ikatlong sunod na panalo matapos pataubin ang Muntinlupa at Bacolod City.

Bumagsak naman sa 4-13 ang rekord ng Sarangani na hindi umubra ang inilista ni Ryan Sual sa 17 puntos at limang assists at Marvin Hayes sa 13 points at pitong boards.

Nagpunla naman si Jonjon Gabriel ng double-double sa 23 puntos at 15 rebounds upang iangat ang Negros sa ikatlong sunod na panalo sa 103-94, habang nanguna naman sa iskoring si Jan Formento sa 28 puntos at anim na assists, katulong sina Jeremy Cruz na may 16 puntos at pitong boards at tig-12 puntos nina Buenaventura Raflores at Renz Palma tungo sa 7-10 marka.

Nasayang naman ang kinana ni Alwyn Alday na 37 puntos at tig-limang assists at rebounds para bumagsak sa 9-8 rekord ang Rizal. (Gerard Arce)