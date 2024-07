Francine Diaz, Seth Fedelin extra sweet

Isa kami sa mga naimbitahan sa birthday dinner ng manager nina Francine Diaz, Seth Fedelin na si John Ling.

Halos kasabay naming dumating ang magka-love team sa birthday event ng kanilang manager.

Bumati kaagad sa amin sina Francine, Seth, na talaga namang sobrang babait!

Nakasabay rin namin sa may buffet table ang magka-love team at masasabi naming extra sweet sila sa isa’t isa, ha! Panay pa nga ang bulungan nila habang kumukuha ng pagkain.

At halos hindi talaga naghiwalay sina Francine, Seth the whole evening, ha!

Sabi nga ng isang nakausap namin sa party, talagang bagay sa isa’t isa sina Francine, Seth.

Siyanga pala, inaayos na ng Regal Entertainment ang pelikulang ‘My Future You’ at very soon ay magiging abala na ang FranSeth sa pagpo-promote.

Bongga! (Jun Lalin)