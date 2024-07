Erin Sotto hahambalos sa Junior Golden Tigresses

ISANG karagdagang manlalaro mula sa linya ng nagtatangkaran angkan ang magpapamalas naman sa volleyball court para sa University of Santo Tomas (UST) Junior Golden Tigresses sa katauhan ng nakababatang kapatid ni Gilas Pilipinas standout at NBA dreamer Kai Zachary Sotto na si Erin na maaaring masulyapan sa 88th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Nakatakdang magsilbi ng isang taong residency ang 6-foot-3 middle blocker matapos maunang mag-commit sa De La Salle-Zobel, habang pormal na kinilala ito ng coaching staff bilang susunod na bigating arsenal sa taraflex court.

Maaaring matugunan rin ni Sotto ang puwersang angkin ng Junior Golden Tigresses na kinabibilangan nina Chalsiey Pepito, Aneeza Santos, Lianne Penuliar, Jaila Adrao, Kimberly Rubin at Avril Bron, na pare-pareho ring parte ng Alas Pilipinas Youth squad, habang umakyat naman sa women’s side si Margaret Altea.

“Mag-residence pa and (kailangan) training muna siya,” pahayag ni UST head coach Emilio “Kungfu” Reyes sa mensahe sa Abante Sports.

Pormal nang kinilala at tinaggap ang 15-anyos na middle blocker sa Espana-based volleyball squad matapos iharap kay Institute of Physical Education and Athletics (IPEA) Sports Director Rev. Fr. Rodel Cansancio O.P., na minsang nasilayan sa WNCAA tournament para sa Zobel volleyball girls.

Marami ring nabigla sa naturang paglipat ng anak ni dating PBA player Ervin Sotto dahil inaakalang magtutuloy ito hanggang sa sistema ni coach Ramil De Jesus para sa women’s division, subalit sinabi ng mga netizen na nanaig pa rin si coach Reyes sa pagsungkit sa future ng Golden Tigresses.

Sakaling magtuloy-tuloy ito hanggang sa collegiate ranks ay maaari itong maging puwersa sa depensa sa angkin nitong tangkad, kasunod na rin ng silver medal finish ng koponan sa nagdaang 86th season, kung saan binansagang “Mini Ms. U” ang mga manlalaro nito. (Gerard Arce)