Daniel Padilla a very good boy raw

Nagmistulang concert ni Daniel Padilla ang isang corporate gala night ng isang company sa SMX Convention Center, Pasay City nitong Lunes.

Walang keber ang mga girls sa audience sa pagtili at paghabol kay Daniel kahit na kuntodo naka-long gown sila basta makalapit at makapagpa-selfie lang sila sa aktor habang kumakanta ito sa stage.

Actually, dalawang songs lang ang pinerform ng aktor sa nasabing strictly by invitation event at bitin na bitin ang audience kaya sigaw sila nang sigaw ng “m

More, more, more.”

Game na game naman si Daniel sa mga gustong magpa-picture sa kanya. Hindi rin takot ang actor-singer na lumapit sa audience, na lalong nagpakilig sa girls.

Sa X, kinaaliwan ang post ng isang lalaking nagkaroon ng chance makapagpa-selfie kay Deej, tinanong kasi ng isang netizen kung guwapo ba talaga si Daniel in person, sagot ng guy, “Hindi lang guwapo, sobra pa sa pagiging guwapo! Nabakla ako saglit!”

Pinag-usapan rin sa X ang post ng isang guest sa event sa kanyang Facebook, heto ang caption ng netizen sa pinost niyang video sa socmed, “Daniel was live just minutes ago in the very front of us. Nakakawala pala ng galit ang excitement. So glad to see you DJ.”

Sa mga naka-post na video sa socmed, kitang-kitang kung paano pagkaguluhan ng tao si Daniel before, during, and after his performance on stage.

Todo bigay naman kasi si DJP na sumayaw-sayaw pa on stage kahit na may sakit ito — hataw kung hataw pa rin siya, ha. Nagkaroon din ng konting technical problem, namatay ang microphone na gamit ng aktor habang kumakanta pero naayos din naman agad ang problema.

Samantala, pinag-usapan din sa X ang komento nina Boy Abunda at Korina Sanchez na present din sa nasabing event bilang ambassadors ng kumpanya.

Sa chikahan kasi ng dalawa on stage ay na-mention nila na nakausap nila sandali si Daniel sa backstage at doon nga nabanggit ni Tito Boy na, “Daniel is a very good boy at very charming,” na mas lalong nagpa-excite sa audience.

Komento tuloy ng isang netizen sa socmed, hindi lang pala si Kathryn Bernardo ang ‘A Very Good Girl’, maging ang ex-boyfriend pala nito na si Deej ay “a very good boy” din pala. Naisip pa talaga ng netizen na idugtong ang title ng pelikula ng aktres sa sinabi ng King of Talk, ha. Kaloka!

Dahil sa sunod-sunod na singing engagement ni Daniel ngayon, mas lalo tuloy lumalakas ang sigaw ng fans na dapat na talagang magkaroon siya ng isang malaking concert sa Araneta Coliseum o sa MOA Arena, at sigurado raw na sold out agad ito.