IPINAKULONG ng isang dalaga ang kanyang ex-boyfriend matapos umano siya nitong takutin na ikakalat sa social media ang kanyang mga hubad na litrato at susunugin pa ang kanilang bahay kapag hindi niya ito binigyan ng P30,000 kapalit ng kanyang pananahimik.

Dahil dito, humingi ng tulong ang biktima sa National Bureau of Investigation-Public Corruption Division (NBI-PCD) na agad nagkasa ng entrapment operation laban sa suspek na si Dibson Manubay.

Ayon sa biktimang si Lei, kinalasan niya ang suspek dahil sa masama nitong ugali.

Ikinasa ang entrapment operation sa isang mall sa Edsa Shaw Blvd., kung saan agad itong dinakip ng mga awtoridad habang tinatanggap ang marked money mula sa biktima noong Hulyo 6.

Sinampahan ng kasong Robbery-Extortion in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012 at RA No. 9262 o Anti-Violence Against Women and their Children Act of 2004 ang suspek. ­(Juliet de Loza-Cudia)