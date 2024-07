Criza Taa nag-hard launch ng ‘relasyon’ kay Harvey Bautista

Noon ko pa sinasabi na bagay talaga sina Criza Taa, Harvey Bautista. May kakaibang dating kapag magkasama sila sa frame!

Kaya naman hindi na ako nagtataka kung na-excite ang mga shipper ng CrizVey.

Lalo na at mistulang pa-‘hard launch’ ni Criza sa kanyang ‘Zoomers’ co-star na si Harvey ang pinost niya.

Sweet na sweet nga ang CrizVey sa mga pose nila sa mga beach photo na pinost ni Criza sa Instagram na mukhang kuha habang off-cam sila sa set ng ‘Zoomers’.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Parang family picture ang post dahil may kasama pa silang cute na aso.”

“Ano ba talaga ang kahulugan ng pag-post ng mga sweet photos nila? Ang sweet kasi.”

“Parang nagkatotoo na ang dapat na on-screen relationship lang, ha!”

“Super close friends na ba talaga sila, o magdyowa na?”

“Feeling ko na-develop na sila in real life dahil na rin sa malakas na chemistry ng CrizVey sa ‘Zoomers’.”

Siyanga pala, sa nilabas na BTS footage ng Star Magic sa kanilang YouTube channel, makikitang todo ang pagpapakilig ni Criza at Harvey kahit hindi na nagsu-shoot.

Nagbahagi rin ang dalawa ng mga dapat abangan sa kanilang karakter na sina Jiggs at Hope sa Season 2 ng ‘Zoomers’.

“Mas nag-mature si Jiggs. Mapapansin na siya ‘yung leader ng Zoomers. That’s something that will be tested this season kung magstep-up ba siya as leader or not,” sey ni Harvey.

“Mas magpapakita na si Hope ng feelings. Kasi dati hindi niya malabas ang feelings niya noong Season 1,” sabi naman ni Criza.

Well, sana nga ay mas mabigyan pa ang tambalang CrizVey ng mga proyekto.

At wish nga ng mga fan, “Sana, magdyowa na rin talaga sila.”

Kaloka! Hahahaha! (Dondon Sermino)