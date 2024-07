Mas maraming Pilipino ang piniling lisanin ang Metro Manila sa nakalipas na 5 taon kaysa sa mga pumapasok sa National Capital Region, ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA) nitong Martes.

Sabi ng Assistant National Statistician ng PSA Social Sector na si Adrian Cerezo, nasa 500,000 residente ng Metro Manila ang umalis sa rehiyon sa nakalipas na 5 taon kumpara sa 381,000 na pumasok sa parehong panahon

Tinuturong numero unong dahilan ng paglisan ng mga Pinoy sa NCR ay ang pabahay.

“Hindi lang ito work from home pero housing related reasons. Karamihan ng mga lumalabas ng NCR ay dahil nakakabili sila ng bahay at lupa sa mga karatig [na probinsya], lalo na diyan sa Calabarzon,” saad ni Cerezo sa isang panayam.

Sinabi rin ni Cerezo na ang ikalawang dahilan ng pag-alis ng mga residente ay ang uri ng antas ng pamumuhay sa rehiyon.

Lumabas din sa 2022 Labor Force Survey na 67,000 manggagawa ang lumipat sa Metro Manila sa nakalipas na 5 taon at posibleng ang iba sa kanila ay nananatili sa rehiyon at ang iba ay bumalik ulit sa probinsya.

“Anecdotally, marami tayong mga taong ganu’n. The commute is bearable enough na dun sila bibili ng bahay at lupa tapos magko-commute pabalik sa NCR. Marami ‘yung cases na doon nakakabili tapos ‘yung setup work from home and hybrid and there are also those who commute daily,” paliwanag ni Cerezo. (Vincent Pagaduan)