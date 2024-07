30 katao sugatan sa sumabog na mga paputok

NASA 30 katao, kabilang dito ang 19 na miyembro ng Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine Coast Guard (PCG) at Philippine Marines (PM), ang nasuga­tan matapos masabugan sa isinagawang fireworks disposal display sa Zamboanga City noong Lunes nang hapon.

Ayon sa Police Regional Office-9, anim ang sugatan sa PNP-Regional Explosives and Canine Unit-9; lima sa BFP; tatlo sa PCG; at lima sa PM.

Dinala sila sa ospital matapos magtamo ng mga paso sa katawan kung saan lima sa mga ito ang nasa malubhang kalagayan.

Samantala, kabilang sa mga nasugatan pa sa insidente ang mga sumaksi sa nasabing aktibidad. Ligtas na ang mga ito mula sa tinamong minor injury.

Sa ulat, nangyari ang insidente sa Barangay Cabatangan sa Zamboanga City bandang alas-5:35 nang hapon.

Lumitaw sa inisyal na imbestigasyon na inilubog muna ng mga awtoridad sa tubig ang mga paputok bilang paghahanda sa pagwasak sa mga ito nang bigla itong sumabog.

Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang ilang sasakyan ng PNP at BFP habang nabasag ang mga salamin sa bintana ng mga istrukturang malapit sa lugar kabilang ang ilang kabahayan, mga business establishment atbarangay hall.

Dahil dito, inatasan ni Zamboanga City Mayor John Dalipe ang Zamboanga City Police Office na imbestigahan ang insidente.

Ito ang ikaapat at huli sanang disposal activity sa mga firecrackers at pyrotechnics na narekober mula sa sumabog na warehouse sa lungsod noong Hunyo 29.

“The Police Regional Office-9 assures the public that we are taking this matter seriously and will take all necessary actions to address the incident,” pagtitiyak naman ng pulisya. (Darcie de Galicia)