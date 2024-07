Malaking bilang ng mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho kapag tuluyang ipinagbawal ng gobyerno ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa bansa.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Bienvenido Laguesma na aabot sa 22,000 na mga mangga-gawa ang maapektuhan sakaling tuluyang ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa.

Pero hindi naman aniya pabababayaan ng gobyerno ang mga mawawalan ng trabaho at sa katunayan ay nagsasagawa na sila ng profiling sa mga posibleng maapektuhan sakaling magpasya ang gobyerno na ipagbawal ang POGO sa bansa.

“We always are concerned with loss of employment but we will always follow and abide kung ano man ‘yung decision which should be decided. We have already done profiling of those who will be affected,” ani Laguesma.

Tututok aniya ang DOLE para mabigyan ng panibagong trabaho ang mga maapektuhang manggagawa sa pamamagitan ng partnership sa pribadong sektor at upscaling, retraining o kaya ay mabigyan ng livelihood projects ang mga ito. (Aileen Taliping)