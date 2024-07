ITINAAS ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang estado ng dalawang simbahan sa parokya bilang mga National Shrine o Pambansang Dambana.

Sa isang pahayag, sinabi ng CBCP na inaprubahan ng mga obispo ang pagtatalaga sa Diocesan Shrine of Our Lady of the Assumption sa Maasin City at Diocesan Shrine of Our Lady of Mercy sa Quezon City bilang mga National Shrine sa kanilang ika-128 na plenary meeting sa Cagayan de Oro City.

Dumalo rito ang hindi bababa sa 70 obispo sa kauna-unahang asembleya sa Mindanao.

Ayon sa CBCP, ang isang dambana ay itinuturing ng maraming mananampalataya bilang isang ‘congenial center of devotion o

pilgrimage.’

Noong 1771, naging parokya ang Maasin sa ilalim ng mga misyonerong Jesuit. Pumalit ang mga Pransiskano noong 1843 at inialay ang parokya sa Our Lady of the Assumption.

Noong 1968 nang maging katedral ang simbahan at nananatili ang Our Lady of the Assumption bilang patron nito.

Samantala, noong Agosto 2018, tumanggap ang imahen ng episcopal coronation sa isang seremonya na pinangunahan ng noon ay si Manila Cardinal Luis Antonio Tagle.

Tumanggap ng episcopal coronation ang pinarangalan na imahe ng shrine ng Our Lady of the Assumption sa isang seremonya na pinangunahan ng papal nuncio na si Archbishop Charles Brown noong 2022. Ito ang unang pambansang dambana sa rehiyon ng Eastern Visayas.(Vincent Pagaduan)