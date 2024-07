Zeinab Harake, Ray Parks engagement binulabog socmed

Ginulantang nga ng social media influencer na si Zeinab Harake at basketball player na si Ray Parks, Jr. ang online world sa isang pasabog na announcement!

Sa isang Instagram post nga ni Ray, ibinahagi nito na nag-propose na siya kay Zeinab na sumagot naman ng isang matamis na YES!

Ibinida rin ng dalawa ang engagement sa kani-kanilang social media accounts na pinusuan naman ng netizens. Ang bongga!

Sa YouTube naman ni Zeinab ay pinost ang isang video tampok ang behind the scenes ng proposal, na isang sorpresa nga kay Zeinab.

Sa video nga idinetalye ang mga kaganapan sa likod ng engrandeng engagement mula sa pagkuha ng singsing, paghingi ng blessings ng mga malalapit kay Zeinab, hanggang sa mismong araw ng proposal na dinaluhan ng mga malalapit sa dalawa. Kabog!

Ang nakakaloka pa nga, ayon sa video, ang alam ni Zeinab ay isang birthday ang pupuntahan niya! Mukhang very successful nga ang surprise proposal na ito.

Ilang oras pa nga lang naka-upload ang video sa YouTube ay higit 3M na agad ang views nito, ha!

Marami namang celebrities at internet personalities ang bumati sa dalawa para sa next chapter ng kanilang relasyon.

Sey ni Ivana, “CONGRATS ZEBBY AND RAY.”

“Congrats guys,” naman ang sey ni Dominic Roque

“Finally!!! congrats Ray and Zizi,” naman ang tsika ni Donnalyn Bartolome na makikita nga din sa mismong venue. Talbog.

Very heartwarming nga na makita na sa kabila ng maraming hardships at challenges na pinagdaanan ni Zeinab, finally ay nakatagpo na siya ng kanyang magiging katuwang for forever, no! Sana all! (Carl Balasa)