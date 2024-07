Willie Revillame magpapaulan ng papremyo sa New Frontier Theater

Sa Linggo, 4:00pm na nga ang pagsisimula ng ‘Wil To Win’ game show ni Willie Revillame sa TV5.

Special show muna ‘yon, na ‘Wilcome Back Party’ nga ni Willie sa Kapatid network.

Pero ang tsikang nakarating sa amin mula sa isang taga-MediaQuest, magpapaulan ng papremyo si Willie sa episode na iyon ng ‘Wil To Win’.

Hindi lang daw basta-basta papremyo, talagang big, big, big ang mga iyon, ha!

Tiyak nga raw na pag-uusapan, magte-trending ang mga paandar ni Willie at ng kanyang ‘Wil To Win’ sa araw na iyon.

Naku, tiyak din na dudumugin ang show sa New Frontier Theater sa Cubao, ha!

Pero nothing to worry raw, marami raw itatalagang security ang TV5 at Araneta City para maging maayos ang lahat.

Para nga raw sa detalye, tumutok lang sa ‘Wil To Win’ Facebook page ng TV host-producer.

Bongga!