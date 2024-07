Naghain si Senadora Nancy Binay ng reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Senador Alan Peter Cayetano matayos siyang tawaging Marites at buang sa pagdinig ng Senado noong nagdaang linggo kaugnay ng imbestigasyon sa New Senate Building (NSB) sa Taguig City.

Maliban sa katagang Marites, tinawag din ni Cayetano si Binay na “nabuang ka na ‘day” at nanggulo sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts.

“The insults, humiliation, name-calling and the malicious imputations made by the respondent [Cayetano] against me, clearly demonstrate that the respondent abused his rights as chairman of the Committee on Accounts, violation of Article of the Civil Code,” sabi ni Binay sa 15-pahinang reklamo.

“The fact that Respondent abused his rights as the chairman of the Committee on Accounts during the subject public hearing makes it abundantly clear that his accusations, taking into consideration the language he used, are unparliamentary and in violation of Section 93 and 94, Rule XXXIV of the Senate Rules,” saad pa niya.

Sagot naman ni Cayetano, walang mangyayari sa ethics complaint ni Binay. Kahit na umano siya, puwedeng maghain ng reklamo kay Binay sa ethics dahil ginulo nito ang hearing kahit hindi naman siya miyembro. Dagdag ni Cayetano, diversionary ang ginawa ni Binay upang matakpan ang isyu sa NSB. (Dindo Matining)