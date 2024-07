Tanong ni Gloria Diaz sa beauty contestant, controversial

Kinoronahan noong Linggo ang new queens ng Binibining Pilipinas 2024.

Ang pambato ng Abra na si Myrna Esguerra ang kinoronahang Binibining Pilipinas International 2024 sa Araneta Coliseum sa may Cubao, Quezon City.

Nagwagi naman bilang Binibining Pilipinas Globe 2024 ang Cabalen beauty na si Jasmin Bungay.

Tinalo nilang dalawa ang 38 candidates ng 60th edition ng oldest existing beauty pageant sa bansa.

Umpisa pa nga lang ng show ay muling rumampa ang mga dating Binibining Pilipinas beauties kabilang sina Miss Universe 1969 Gloria Diaz, at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na umupo ring judges, at Miss Universe 2018 Catriona Gray habang hindi na rumampa si Miss Universe 1973 at pinakita na lang na kasama ang mga dating winner ng Miss Universe.

Kasama naman ni Catriona ang mga dating Binibining Pilipinas title holders na sina Miss World 1993 Second Princess Ruffa Gutierrez, Miss Grand International 2016 First Runner-Up Nicole Cordoves, Miss Universe 2014 Top 10 finalist MJ Lastimosa, at ‘yung naging Miss International 2016 bilang mga host.

Maliban nga kina Gloria, Margie, at Pia, umupo ring judges sina Miss International 2013 Bea Rose Santiago, Conchita Sevilla-Bernmardo na tumayong chairman of the board of judges, beauty and wellness mogul na si Rhea Tan, Alas Pilipinas vollyeball player Fifi Sharma, at ang Venezuelan beauty at reigning Miss International 2023 na si Andrea Rubio.

Naging kontrobersyal naman ang pagtatanong ni Gloria kay Binibini 13 Roella Solis.

Question ni Gloria, “What physical asset do you have that should make you win Binibining Pilipinas?”

Sagot ng pambato ng Calumpit, Bulacan, “As a beauty queen and as a woman of vision, I am here to present you the best version of myself despite having pivotal losses. Eight days ago, my grandmother died, and I know that she is in heaven watching me and proud of me that she has the best seat in heaven watching me over.”

Nakulangan si Gloria sa naging sagot ng dalaga kaya muli niya itong tinanong at diniin ang kanyang tanong na “What physical asset do you have?” na sinagot muli ng dalaga, “What physical asset I have is I am beautiful. Aside from that, I have a mission and vision in life that makes me apart from the other candidates.”

Napangiti na lamang si Gloria sa naging sagot nito habang nagbibigay siya ng kanyang score.

Samantala, next year pa lalaban si Myrna sa Miss International dahil ngayong taon pa lang lalaban si Binibining Pilipinas International 2023 Angelica Lopez.

Matatandaang walang ginanap na Miss International noong taong 2020 at 2021 dahil nga sa COVID-19 pandemic.